Енергетичний аспект є центральним для підтримки України - Пайєтт

18:11 10 листопада Київ, Україна

Штати продовжують підтримувати Україну "стільки, скільки знадобиться", у тому числі у відновленні та трансформації української енергетичної інфраструктури.

Про це заявив Джеффрі Пайєтт, помічник державного секретаря США та координатор зусиль країн G7 щодо допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими терористичними атаками, повідомляє офіційний сайт компанії ДТЕК.

"Українське суспільство та український уряд сконцентровані на тому, щоб використати цей момент також для енергетичної трансформації, щоб бути впевненими, що росія ніколи більше не зможе використати енергетику як зброю. Сполучені Штати та американський народ підтримуватимуть Україну, як сказав президент Байден, стільки, скільки потрібно. Енергетичний аспект є центральним для цієї підтримки", - заявив він під час відвідин українського павільйону разом із партнерами з Канади, Франції та Німеччини та головою ДПЕК Тимченка на Конференції ООН зі зміни клімату в Шарм-ель-Шейху.



У свою чергу Тимченко заявив, що Україна має відіграти ключову роль у побудові нової системи енергетичної безпеки Європи, вільної від російського шантажу.

"Україна має відіграти визначальну роль в оновленій системі європейської енергетичної безпеки, вільної від шантажу Москви. Ми повністю готові до відновлюваної енергетики майбутнього, зосередженої на сонячній, вітровій, водневій генерації. І створення першого українського павільйону саме під час війни є найкращим доказом цієї рішучості", - сказав він.

Глава ДТЕК додав, що зараз для його компанії ключовим є максимально швидке відновлення мереж та обладнання, пошкоджених внаслідок терористичних атак Росії на громадянську інфраструктуру України, щоб забезпечити електропостачання населення та економіки країни.



Перший український павільйон на кліматичній конференції ООН було організовано Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України за підтримки Європейського Союзу, Уряду Німеччини, UNDP, UN Global Compact, ДТЕК, Epam та UNITED24.