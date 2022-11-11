Енергетичний аспект є центральним для підтримки України - Пайєтт

Штати продовжують підтримувати Україну "стільки, скільки знадобиться", у тому числі у відновленні та трансформації української енергетичної інфраструктури.
Про це заявив Джеффрі Пайєтт, помічник державного секретаря США та координатор зусиль країн G7 щодо допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими терористичними атаками, повідомляє офіційний сайт компанії ДТЕК.
У свою чергу Тимченко заявив, що Україна має відіграти ключову роль у побудові нової системи енергетичної безпеки Європи, вільної від російського шантажу.
Глава ДТЕК додав, що зараз для його компанії ключовим є максимально швидке відновлення мереж та обладнання, пошкоджених внаслідок терористичних атак Росії на громадянську інфраструктуру України, щоб забезпечити електропостачання населення та економіки країни.
Перший український павільйон на кліматичній конференції ООН було організовано Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України за підтримки Європейського Союзу, Уряду Німеччини, UNDP, UN Global Compact, ДТЕК, Epam та UNITED24.
Перший український павільйон на кліматичній конференції ООН було організовано Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України за підтримки Європейського Союзу, Уряду Німеччини, UNDP, UN Global Compact, ДТЕК, Epam та UNITED24.
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