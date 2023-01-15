Емоційне звернення Кислиці до членів Ради безпеки ООН після удару по Дніпру

Постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця емоційно звернувся до членів Ради безпеки ООН після ракетного удару Росії по багатоповерхівці у Дніпрі.. Своє звернення у суботу, 14 січня, він розмістив на своїй сторінці у Twitter.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця звернувся до колег, які вважають за доречне підтримувати відносини з РФ.
У пості він також додав зображення з портретами 15 членів Ради безпеки ООН, де фото постпреда Росії Небензі немовби облито кров'ю.
Як раніше повідомив представник Повітряних сил Юрій Ігнат, будинок був атакований ракетою Х-22, яка призначена для поразки авіаносних груп у морі та може оснащуватися ядерною частиною.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі