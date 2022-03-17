Еміне Джапарова: Україна починає новий етап по Кримській платформі

20:10 20 жовтня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ України починає новий етап взаємодії з міжнародними партнерами щодо Кримської платформи. Дії будуть спрямовані на подальші кроки по деокупації Криму. Про це у вівторок, 20 жовтня, заявила перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова під час зустрічі з послом ЄС в Україні Матті Маасікасом, повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства.

"Фаза активної адвокації, яку вже фактично почало політичне керівництво держави, передбачає інформування наших міжнародних партнерів про деталі і субстантивної частини кампанії по Кримській платформі", - сказала вона.

"Платформа буде сприяти зміцненню міжнародної політики невизнання спроби РФ анексувати Кримський півострів, створить додаткові можливості для більш оперативного реагування на зростаючі загрози безпеки в результаті російської мілітаризації в Чорному і Азовському морях, дозволить консолідувати політичний тиск на Кремль", - додала заступниця глави МЗС.