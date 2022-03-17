Еміне Джапарова: Україна починає новий етап по Кримській платформі

Міністерство закордонних справ України починає новий етап взаємодії з міжнародними партнерами щодо Кримської платформи. Дії будуть спрямовані на подальші кроки по деокупації Криму. Про це у вівторок, 20 жовтня, заявила перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова під час зустрічі з послом ЄС в Україні Матті Маасікасом, повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства.



"Фаза активної адвокації, яку вже фактично почало політичне керівництво держави, передбачає інформування наших міжнародних партнерів про деталі і субстантивної частини кампанії по Кримській платформі", - сказала вона.