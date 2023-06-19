Олена Зеленська в рамках візиту зустрілася із Герцогами в Ізраїлі

12:09 19 червня Київ, Україна

Дружина президента України Олена Зеленська розпочала свій візит до Ізраїлю із зустрічі з президентським подружжям - Іцхаком та Міхаль Герцог.



Про це повідомила Олена Зеленська у своєму офіційному ТГ-каналі.



Дружина президента пані Міхаль Герцог прийняла дружину президента України пані Олену Зеленську сьогодні вранці у Тель-Авіві на сніданок на початку їхнього спільного робочого дня, який буде зосереджений на гуманітарних питаннях та з акцентом на питанні посттравматичного лікування дітей та молоді.



Президент Іцхак Герцог приєднався до сніданку на знак поваги до спільних зусиль, спрямованих на полегшення страждань дітей у війні та загальним гуманітарним зусиллям.