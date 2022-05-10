Олена Зеленська про саміт перших леді

15:47 06 серпня Київ, Україна

У другій половині серпня в столиці пройде саміт перших леді. В якому форматі він запланований і які теми будуть на ньому підніматися, розповіла Олена Зеленська в інтерв'ю журналу Фокус в п'ятницю, 6 серпня.



"Ми хочемо створити майданчик для зустрічі, обміну досвідом, об'єднання зусиль в гуманітарних, соціальних, культурних проєктах, якими займаємося", - підкреслила Зеленська.



Вона додала, що "ініціативу з проведення саміту позитивно сприйняли мої колеги, перші леді, і міжнародне експертне середовище. Ми задумали саміт в нелегкий період, коли карантин в світі постійно змінюється. Частина гостей будуть фізично в Києві, частина приєднається онлайн, кілька запишуть для нас відеозвернення про намір приєднатися в майбутньому. Думаю, колеги з країн Балтії точно будуть - Литва, Латвія, Естонія. У саміті візьмуть участь не тільки перші леді і джентльмени, а й світові експерти та представники міжнародних організацій".