Екватор каденції: сьогодні президент проведе пресмарафон

08:50 26 листопад Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба глави України менш як за добу до початку заходу.



У повідомленні уточнюється, що під час пресмарафону "30 питань



Запрошення лише 30 представників засобів масової інформації у ОП пояснили "складною епідситуацією в країні", а також тим, що такий формат дозволить уникнути дублювання питань.



Журналістка Катерина Сергацкова на своїй сторінці у Фейсбуці так прокоментувала рішення ОП: “Це вже новий рівень. Раніше відкривали реєстрацію та відмовляли, тепер вирішили, ну навіщо ці формальності, якщо можна взагалі не возитися. Привіт, Вікторе Федоричу». Сьогодні, 26 листопада, глава України Володимир Зеленський проведе пресмарафон, присвячений екватору його каденції, на який запрошено представників 30 ЗМІ.Про це повідомляє пресслужба глави України менш як за добу до початку заходу.У повідомленні уточнюється, що під час пресмарафону "30 питань президенту України", який стартує о 12:00, відбудеться тригодинна "змістовна розмова Зеленського з представниками ЗМІ".Запрошення лише 30 представників засобів масової інформації у ОП пояснили "складною епідситуацією в країні", а також тим, що такий формат дозволить уникнути дублювання питань.Журналістка Катерина Сергацкова на своїй сторінці у Фейсбуці так прокоментувала рішення ОП: “Це вже новий рівень. Раніше відкривали реєстрацію та відмовляли, тепер вирішили, ну навіщо ці формальності, якщо можна взагалі не возитися. Привіт, Вікторе Федоричу».

Нагадаємо, що у 2019 році про відмову в акредитації з боку Офісу Президента на пресмарафон президента заявляла низка ЗМІ.



Захід організували після критики медіаспільноти, яка після перших 100 днів на посаді Зеленського звернула увагу на те, що глава України не дав масштабної пресконференції, як обіцяв.



Загалом на подію тоді акредитувалося понад 300 журналістів, але згодом деяким почали приходити відмови.