Еквадор та Франція скликають Радбез ООН, щоб обговорити ситуацію в Україні

09:21 31 жовтня Київ, Україна

Рада Безпеки ООН збереться у вівторок на засідання для обговорення гуманітарної ситуації в Україні, викликаної повномасштабним вторгненням росії.

Ініціювали засідання Еквадор та Франція, які консультувалися з українською делегацією.



За інформацією секретаріату Ради Безпеки, очікується, що представник Управління ООН з гуманітарних питань розповість про потреби українців у зимовий період, а також про опубліковану нещодавно Програму ООН з навколишнього середовища оцінку екологічних наслідків підриву російськими військами Каховської дамби.



Очікується, що члени Радбезу, зокрема Албанія, Франція, Японія, Мальта, Швейцарія, Великобританія, США можуть виступити із засудженням росії за обстріл цивільної інфраструктури України.



Розпочнеться засідання Ради Безпеки о 10:00 за східноамериканським часом (16:00 за Києвом) – після короткого обговорення ситуації у Сомалі.



