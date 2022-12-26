Ексзаступника секретаря РНБО Сівковича судитимуть за розгін студентів під час Майдану
13:57 26 грудня Київ, Україна
Слідство встановило, що за вказівками колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Володимира Сівковича в ніч із 29 на 30 листопада 2013 року начальник головного управління столичної міліції наказав до насильницького розгону мирної акції протесту - "Студентського Майдану"
в центрі Києва.
Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.
"До суду направлено обвинувальний акт щодо колишнього заступника Секретаря РНБО України за організацію розгону "студентського Майдану"
. Через його вказівки в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року начальник головного управління столичної міліції наказав до насильницького розгону мирної акції протесту - студентського Майдану" Києва.. Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 3 ст.27, ч. 340 ст. 3 ст.27, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні ДБР.
Також у Бюро повідомили, що Володимир Сівкович – колишній працівник КДБ СРСР.
"За завданням своїх кураторів пішов працювати до органів державної влади України. Згодом Володимир Сівкович став заступником Секретаря РНБОУ та отримав до дня Незалежності України у 2013 році військове звання генерал-майора запасу. Вже через три місяці за його безпосередньої участі відбулася організація побиття учасників однієї з перших акцій протесту молоді за євроінтеграційний курс нашої держави. Наразі він є одним із голів антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ", - додали в Бюро.
Слідчий суддя прийняв стосовно Сівковича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі Сівкович втік і ховається в РФ.
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