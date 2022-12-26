Ексзаступника секретаря РНБО Сівковича судитимуть за розгін студентів під час Майдану

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Також у Бюро повідомили, що Володимир Сівкович – колишній працівник КДБ СРСР.

"За завданням своїх кураторів пішов працювати до органів державної влади України. Згодом Володимир Сівкович став заступником Секретаря РНБОУ та отримав до дня Незалежності України у 2013 році військове звання генерал-майора запасу. Вже через три місяці за його безпосередньої участі відбулася організація побиття учасників однієї з перших акцій протесту молоді за євроінтеграційний курс нашої держави. Наразі він є одним із голів антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ", - додали в Бюро.