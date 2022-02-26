Екс-президент Росії Медведєв виступив за повернення сметаної страти

Учора, 25 лютого, Рада Європи призупинила право Росії на представництво в ЄС через російське вторгнення в Україну.

"Комітет міністрів Ради Європи, головою якої є Італія, ухвалив рішення призупинити членство Російської Федерації", - заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо.

Реакція з боку Росії на такий крок європейських країн мало назвати цинічною. Екс-президент РФ Дмитро Медведєв відповів на усунення його країни від членства у Раді Європи словами схвалення та задоволення.

Він сказав, що Росія тепер має «хорошу можливість відновити низку важливих інститутів для запобігання особливо тяжким злочинам у країні - типу смертної кари для найнебезпечніших злочинців».

Росіянам тепер слід добре подумати: хто для їхніх правителів може стати наступним «небезпечним злочинцем»?