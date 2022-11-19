Експосла у Німеччині Мельника призначили на посаду заступника глави МЗС України

18:51 18 листопада Київ, Україна

Колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника було призначено заступником міністра закордонних справ. Рішення ухвалив Кабінет Міністрів у п'ятницю, 18 листопада.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінет Міністрів України призначив Мельника Андрія Ярославовича заступником міністра закордонних справ України", – написав він.

Сам Мельник наразі не коментував своє призначення.



Раніше сьогодні Мельник опублікував пост, де повідомив, що він перебуває у Києві та звернувся до Олафа Шольца.

"У Києві. Зараз мінус 5 градусів. 10 мільйонів українців – чи кожен четвертий – залишаються без світла та води. Ви не бажаєте поставити путіну ультиматум, щоб той припинив його ракетний терор? Чи почекати, доки буде надто пізно, і всі українці замерзнуть на смерть?", - написав він.