Експосла у Німеччині Мельника призначили на посаду заступника глави МЗС України

Колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника було призначено заступником міністра закордонних справ. Рішення ухвалив Кабінет Міністрів у п'ятницю, 18 листопада.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Сам Мельник наразі не коментував своє призначення.
Раніше сьогодні Мельник опублікував пост, де повідомив, що він перебуває у Києві та звернувся до Олафа Шольца.
Раніше сьогодні Мельник опублікував пост, де повідомив, що він перебуває у Києві та звернувся до Олафа Шольца.
Morgen Herr @Bundeskanzler aus Kyjiw. Es ist Minus 5 Grad. 10 мільйонів українців – або кожен четвертий – залишаються без світла та води. Ви не хочете поставити пану Путіну ультиматум, щоб той припинив його ракетний терор? Або почекати, поки буде надто пізно, і всі 🇺🇦 замерзнуть на смерть? pic.twitter.com/TsSUy5tPJo— Андрій Мельник (@MelnykAndriy) 18 листопада 2022 р.
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