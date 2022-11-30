Експорт зерновим коридором падає

Зерновий коридор за тиждень з 21 по 27 листопада 2022 р. випустив менше агропромислової продукції порівняно з відвантаженням цього каналу тиждень тому.
Про це йдеться у повідомленні асоціації Українського клубу аграрного бізнесу.
"Кількість кораблів, завантажених за тиждень, склала 18, що на 13 одиниць менше попереднього тижня. Поки що можливості морських портів Одеської області використовуються лише наполовину. Все це через штучне затягування перевірок російською стороною, що веде до формування черг із суден для проходження контролю та суттєвого зменшення пропускної спроможності даного каналу", - пишуть експерти.
Найбільші обсяги експорту протягом 17-го тижня роботи складали:
Про це йдеться у повідомленні асоціації Українського клубу аграрного бізнесу.
"Кількість кораблів, завантажених за тиждень, склала 18, що на 13 одиниць менше попереднього тижня. Поки що можливості морських портів Одеської області використовуються лише наполовину. Все це через штучне затягування перевірок російською стороною, що веде до формування черг із суден для проходження контролю та суттєвого зменшення пропускної спроможності даного каналу", - пишуть експерти.
Найбільші обсяги експорту протягом 17-го тижня роботи складали:
- кукурудза – 53% експорту за цей період;
- пшениця – 21%;
- ячмінь – 13%.
Українська продукція попрямувала до країн Європи (Іспанія, Нідерланди, Італія та інші) та Азії (Туреччина, Китай, Ізраїль та інші), додають в асоціації.
Усього з початку роботи зернового коридору з 1 серпня по 27 листопада 2022 р. вдалося експортувати 12,2 млн т продукції.
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