Експорт зерновим коридором падає

11:42 30 листопада Київ, Україна

Зерновий коридор за тиждень з 21 по 27 листопада 2022 р. випустив менше агропромислової продукції порівняно з відвантаженням цього каналу тиждень тому.



Про це йдеться у повідомленні асоціації Українського клубу аграрного бізнесу.



"Кількість кораблів, завантажених за тиждень, склала 18, що на 13 одиниць менше попереднього тижня. Поки що можливості морських портів Одеської області використовуються лише наполовину. Все це через штучне затягування перевірок російською стороною, що веде до формування черг із суден для проходження контролю та суттєвого зменшення пропускної спроможності даного каналу", - пишуть експерти.



Найбільші обсяги експорту протягом 17-го тижня роботи складали: