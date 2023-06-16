Експорт з Естонії до росії збільшився попри санкції

10:31 25 травня Київ, Україна

Незважаючи на десять пакетів санкцій, експорт з Естонії до росії в березні поточного року зріс на 17 млн євро в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, згідно з інформацією, повідомленою ERR.



За даними аналітика Департаменту статистики Яни Леппметс, обсяг експорту до росії збільшився з 57 млн євро, до 74 млн євро. Близько 44% від загального експорту складають машини та транспортне обладнання, включаючи друкарські машини та центрифуги.



Леппметс пояснила, що зростання пояснюється інфляцією, оскільки кількість товарів залишилася приблизно на тому самому рівні, а ціни на них зросли. Однак у Міністерстві закордонних справ наголошують на необхідності розгляду статистики естонського експорту за більш тривалі періоди, ніж один місяць.



Глава відділу Міністерства закордонних справ Тініс Нірк зазначив, що економіка Естонії відносно невелика, і показники експорту суттєво коливаються по місяцях, тому слід порівнювати більш тривалі періоди, наприклад, квартали.



Порівнюючи перший квартал поточного року із четвертим кварталом минулого року, видно, що обсяг експорту з Естонії зріс не так суттєво, додав Нірк.



Більшість експортованих товарів є товари з-за кордону. Естонська продукція становить лише чверть від загального обсягу експорту до росії у березні цього року. Аналітик Леппметс зазначила, що здебільшого це реекспорт товарів неестонського походження.



У березні 77% від загального експорту склали зарубіжні продукти, які привозяться до Естонії й потім експортуються до росії. Тільки 23% всіх товарів, відправлених до росії, були вироблені в Естонії.



У зв'язку з агресією росії щодо України Європейський Союз ухвалив десять пакетів санкцій. Країни "Великої сімки" розглядали можливість повної заборони на експорт до росії, проте вирішили утриматися від цієї ідеї.



Водночас Міністерство закордонних справ закликає естонських бізнесменів відмовитися від торгівлі з країною-агресором. Нірк зазначив, що Естонія завжди була прихильницею застосування жорстких санкцій і закликав естонські підприємства дотримуватись цих заходів, оскільки це суттєво ускладнить ситуацію для агресора.



Відомості про експорт за квітень поки не доступні, проте в Департаменті статистики вважають, що показники естонських продажів у росію, ймовірно, не впадуть.