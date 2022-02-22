Експерти: загроза нового наступу Росії на Україну – один із наслідків слабкої реакції Заходу на події у Криму

Бен Годжес, генерал-лейтенант армії США у відставці згадує, коли навесні 2014-го він побачив відео із Криму із «зеленими чоловічками», йому одразу було ясно, що це професійні солдати.
На його думку згоден і колишній постійний представник США при НАТО Курт Уолкер. За його словами, було очевидно, що за тим, що відбувається в Криму, стоїть Росія. Адже до того моменту Москва вже мала досить сильне військове представництво на півострові, і тому легко могла проводити в Криму операції.
Волкер також додає, що вона частково була пов'язана з бажанням адміністрації Барака Обами «перезапустити» відносини з Росією та сподіваннями на те, що внутрішньо політична ситуація в країні змінюється на краще.
Наслідки слабкої реакції Заходу на події у Криму, за словами Волкера, закликали Путіна розпочати операцію на Донбасі. Водночас у довгостроковій перспективі події весни 2014-го року показали справжню особу російської влади. Це стало одним із орієнтирів для Заходу у протидії Росії зараз.
Годжес, у свою чергу, переконаний: останні події навколо загрози нового наступу Росії на Україну – також наслідки слабкої реакції на події у Криму.
Серед інших наслідків анексії Криму директор російської програми Інституту Світу Дженсен називає зменшення проросійського лобі в Європі, а також єднання європейських країн навколо механізму введення санкцій.
Серед важливих змін у міжнародній політиці США, в тому числі обумовлених спочатку анексією Криму, а тепер загрозою повномасштабного наступу на Україну з боку Росії, Дженсен називає злом у сприйнятті справжніх ворогів.
Розмірковуючи про майбутнє окупованого Росією півострова, експерти зазначають, що зараз найголовніше, що переважна більшість країн світу не визнала анексію.
Експерти погоджуються з тим, що для вирішення ситуації з Кримом потрібно почекати. Водночас, вони звертають увагу на те, що треба й надалі протидіяти Росії, особливо у її спробі переписати історію регіону.
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