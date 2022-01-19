Експерти сумніваються, що санкції стримають запал Росії

09:03 19 січень Київ, Україна

Зусилля Росії щодо зменшення залежності від глобальної фінансової системи дозволяють їй краще перенести санкції з боку США та ЄС, які можуть послідувати за новою атакою Москви на Україну.



Про це пише газета Financial Times.



Видання поспілкувалося з аналітиками, які стверджують, що успіх зусиль Москви означає, що ефект стримування, який має західні загрози нових санкцій проти Росії, зменшено.



"Тим часом ЄС не позбувся залежності від російського газу, що означає, що будь-які обмеження на експорт енергії з Росії можуть обернутися проти тих, хто їх запровадить - залишать Москві можливість завдати удару у відповідь, обмеживши поставки", - пише видання, зазначаючи, що в уряді Росії вважають, що Росія могла б перенести і санкції подібні до тих, які були застосовані до КНДР та Ірану.



Серед ознак готовності Росії протистояти можливим новим санкціям видання вказує зростання валютних резервів її центробанку до понад 620 мільярдів доларів; зменшення залежності від закордонних інвесторів.



"Будь-які втрати будуть прийнятними і Кремль вважає, що має відповідь", - наводить видання думку дослідника Московського центру Карнегі Олександра Габуєва.



Раніше представник Ради нацбезпеки США спростував повідомлення ЗМІ про те, що США та ЄС відмовилися від ідеї відключити Росію від міжнародної системи розрахунків SWIFT у разі подальшої агресії РФ проти України.



"Жоден з варіантів не виключається", - заявив представник Білого дому у коментарі щодо повідомлення.



"Ми продовжуємо тісно консультуватися з європейськими партнерами щодо жорстких наслідків для Росії у разі подальшого вторгнення в Україну", - йдеться у заяві.



У Росії наполягають на відсутності планів нового нападу на Україну. Як повідомляє МЗС Росії, учора в ході телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном міністр закордонних справ Росії Лавров закликав Вашингтон "не тиражувати спекуляції про "російську агресію", що нібито готується, а змусити владу в Києві виконати в повному обсязі Мінські угоди".



Раніше Лавров також розкритикував США за "практичну втрату культури дипломатії та компромісів" та перетворення санкцій на "головний інструмент зовнішньої політики", і назвав "непристойною" ідею запровадження санкцій проти Москви у випадку, якщо Росія "не прибере війська зі своєї суверенної території".



Як відомо, на Заході не розглядають можливість застосування військової сили проти Росії у разі її нового вторгнення в Україну, але наполягають на готовності застосувати безпрецедентні санкції, які негайно та значною мірою позначаться на РФ.



У Конгресі США ведеться активна законодавча діяльність, яка має захистити Україну.



Минулого тижня сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо представив новий законопроєкт, покликаний стримати Росію від подальшої агресії в Україні шляхом санкцій. Законопроєкт "Про стримування авторитарних ворожих дій у 2022 році" передбачає введення персональних санкцій проти російського президента Володимира Путіна, прем'єр-міністра та міністра оборони Росії, а також російських олігархів, у разі подальшого порушення територіальної цілісності України з боку Росії, або її проксі-сил.



Днями відомий експерт з України, колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" та критик російського уряду Андерс Аслунд запропонував власне бачення ефективних санкцій проти Росії.



У серії повідомлень, оприлюднених у соціальній мережі Twitter, Аслунд пропонує:

накласти "повні" санкції на "Північний потік-2";

відрізати великі фінансові організації Росії від доступу до глобальних фінансів та відрізати Росію від SWIFT;

заборонити будь-які торги з російським державним боргом чи державними цінними паперами;

накласти санкції на всі державні підприємства.

Паралельно з цим Аслунд пропонує у прискореному режимі надати Україні якнайбільше озброєнь, запропонувати їй план членства в НАТО тощо.



Тим часом експерт американського дослідницького центру Center for a New American Security Джим Таусенд днями заявив, що одних тільки економічних санкцій, "наскільки б болісними вони не були особисто для Путіна та його маріонеток", не буде достатньо для того, щоб завадити використанню Кремлем тактик, які вже зарекомендували себе як ефективні”.