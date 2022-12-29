Експерти обговорили можливий наступ армії росії на Україну з білорусі

В "Укрінформі" пройшов круглий стіл, на якому політичні експерти обговорювали можливість нового російського наступу в Україну з лукашенківської білорусі.
Білоруси будуть "гарматним м'ясом" або поліцаями
Відкриваючи дискусію, керівник ГО "Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод" Юрій Федоренко зазначив, що зараз є два сценарні плани розвитку подій.
Білоруси будуть "гарматним м'ясом" або поліцаями
Відкриваючи дискусію, керівник ГО "Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод" Юрій Федоренко зазначив, що зараз є два сценарні плани розвитку подій.
Військовослужбовців з білорусі можуть задіяти на тимчасово захоплених рф територіях України для здійснення "стабілізаційних заходів".
Про це повідомив голова благодійного фонду "Вільна Білорусь" Олексій Францкевич.
Про це повідомив голова благодійного фонду "Вільна Білорусь" Олексій Францкевич.
На думку Францкевича, для прямого сухопутного вторгнення передумов поки що немає. За його словами, рф не має достатньої кількості військ для вторгнення на територію України.
Лідер Міжнародного руху "Говоріть голосніше!" російський опозиціонер Андрій Сидельников також вважає сухопутне вторгнення з території білорусі малоймовірним, хоч і не виключає такої можливості. Найбільш реальним сценарієм, на його думку, є подальше використання білоруської військової інфраструктури російською федерацією.
Лідер Міжнародного руху "Говоріть голосніше!" російський опозиціонер Андрій Сидельников також вважає сухопутне вторгнення з території білорусі малоймовірним, хоч і не виключає такої можливості. Найбільш реальним сценарієм, на його думку, є подальше використання білоруської військової інфраструктури російською федерацією.
Білорусь надважлива для України
Майбутнє білорусі дуже важливе для майбутнього України. Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.
Майбутнє білорусі дуже важливе для майбутнього України. Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.
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