Експерти відповіли про перспективи «промислового безвізу» у 2022 році

12:53 04 січень Київ, Україна

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України заявила, що ні про який «промисловий безвіз» мови поки що і не може бути. На порядку денному ще низка інших завдань, які необхідно вирішити насамперед.



Вона зазначила, що лише ближче до літа готова буде конкретизувати щось із цього питання, акцентуючи увагу на тому, що «промисловий безвіз» укласти на саміті Україна-Європа у 2022 році немає можливості.



Отже, для початку необхідно завершити місію щодо оцінки готовності країни до укладання відповідної угоди, і лише потім можна розраховувати на початок офіційних переговорів щодо «промислового безвізу». Іншими словами, у 2022 році можна розраховувати лише на ініціювання обговорення теми на офіційному рівні, але ніяк не на підписання угоди про промисловий безвіз.



Угода АСАА – це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській. З нею виробники промпродукції можуть бути сертифікованими в Україні без звернення до резидента Євросоюзу.



Планується, що першими матимуть таку можливість промислові виробники трьох секторів: низьковольтне електрообладнання, електромагнітна сумісність обладнання, машини. У разі успішного періоду діяльності «промисловий безвіз» стосуватиметься й інших видів промдіяльності в Україні.