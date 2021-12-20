Експерти пояснили, чому мовчить Конституційний Суд

08:07 30 листопад Київ, Україна

На розгляді Конституційного Суду сьомий рік лежать три подання Верховного Суду та 47 народних депутатів із клопотаннями визнати неконституційними низку пунктів закону «Про очищення влади».

Про це йдеться у публікації Головкому.



Як вважає колишня директорка департаменту з питань люстрації Мін'юсту Тетяна Козаченко, Конституційний Суд мав надати усі відповіді ще шість років тому. Проте проявив себе виключно як політичний кон'юнктурний орган, не здатний винести ні позитивного, ні негативного рішення.



«Суд фактично самоусунувся від виконання обов'язків із власної безпеки та комфорту. І є багато пояснень, чому так відбувається, і ще більше історій, чому влада крутиться, як на сковороді, і її посадовцям все важче й важче утримуватися на посадах. Питання мають бути до влади: чому ставлять себе вище за закон і чому немає правосуддя? - Зазначає вона.



Екснардеп Ємець додав: «Частина суддів Конституційного Суду підпадає під закон про люстрацію. Вони мають очевидний конфлікт інтересів. Про це я говорив, коли був представником Верховної Ради у Конституційному Суді. Тому глибоко сумніваюся, що цей склад суду винесе фінальне рішення щодо цього питання».