Експерти звинуватили Німеччину в "близорукому егоїзмі" і закликали її до жорстких санкцій проти Росії

18:26 21 березня Київ, Україна

Експерти з питань Східної Європи звинуватили Німеччину у "близорукому егоїзмі" у відносинах з Російською Федерацією. Вони вважають, що спроба стримати Росію за допомогою дипломатії та договорів зазнала краху, і вимагають посилення санкцій.



Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на відкритий лист 96 експертів, оприлюдненому в газеті Tagesspiegel.



Близько ста експертів зі Східної Європи та безпеки на тлі війни Росії проти України розкритикували політику Німеччини та ЄС щодо Росії, закликавши різко посилити санкції проти Москви.

"Відкрита протиправна наступальна війна Росії проти мирної країни остаточно підтвердила провал політики по Москві, що проводилася Німеччиною та ЄС протягом десятиліть", - йдеться у відкритому листі 96 експертів, оприлюдненому у суботу, 19 березня, у газеті Tagesspiegel.

Експерти відзначають, що військова присутність Росії в Молдові, що триває з 1992 року, експансія в Грузії в 2008 і в Україні в 2014 роках продемонстрували провал політики, спрямованої на те, щоб за допомогою інтенсивної дипломатії та договірних зобов'язань стримувати "все більш явні неоімперіалістичні амбіції".



Вони нагадали, що навіть відкрита окупація Криму та "псевдогромадянська війна" на Донбасі не завадили Німеччині у 2015 році підписати договір про спорудження підводної ділянки газопроводу "Північний потік-2", а тепер, незважаючи на війну в Україну, Німеччина продовжує масштабний імпорт нафти та газу з РФ, що щедро поповнює російську скарбницю.



Вже одна трагічна і неясна доля України має бути достатньою підставою для більш енергійних дій з боку Німеччини та ЄС, проте запобігання успіху Путіна у його імперському реваншизмі – у споконвічних інтересах усієї Європи. Торгівля та загальний добробут можливі лише у стабільному та мирному оточенні