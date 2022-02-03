Експерти вагаються з оцінками нового тристороннього союзу між Україною, Польщею та Великою Британією

08:14 02 лютий Київ, Україна

Чи передбачає оголошений у Києві альянс із Польщею та Великою Британією гарантії безпеки України з боку країн-членів НАТО? Це питання провідне для міжнародних оглядачів, експертів, які коментують оголошення. Поки що це питання залишається без відповіді з боку сторін альянсу.

"Хотілося б дізнатися про подробиці", - твітує сьогодні колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

"Угода між Великобританією-Україною-Польщею, оголошення якої очікується, імовірно, є рішенням, спрямованим на співпрацю подібних до Веймарського (Франція-Німеччина-Польща), Люблінського (Литва-Польща-Україна) "трикутників" скоріше ніж формальних альянсів", - пише колишній координатор санкцій у Держдепі США Даніел Фрід, нині експерт дослідницького центру Atlantic Council.

"...не можу уявити, щоб Польща чи Велика Британія ризикували своїми військовими у разі вторгнення Росії", - каже американський політолог Ян Бреммер.

У вівторок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує створити новий "малий альянс" із Польщею та Великобританією. Офіційно про створення нового формату буде заявлено пізніше.

"Нагадаю: суть у тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС та НАТО. Вони нам потрібні вже сьогодні", - пояснив міністр.

"Варшава, Київ та Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення загроз Європи та стратегію протидії викликам з боку Росії, але й великий потенціал тристороннього співробітництва в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, у тому числі поновлюваної", – також сказав глава МЗС.

Даніель Шеліговський, дослідник Польського інституту міжнародних справ зазначає, що майбутній альянс не буде оборонним.

Зверніть увагу, що це не буде оборонним пактом, як про це повідомляють деякі західні ЗМІ. "Стратегія малих альянсів" – це ярлик, під яким Україна розвиває багатосторонню співпрацю", – каже Шеліговський.

Тим часом для частини оглядачів саме аспект альянсу у сфері безпеки є найважливішим.