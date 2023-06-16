Експерти ISW: розгортання ядерної зброї у білорусі не викличе ескалацію

Плани розміщення російської тактичної ядерної зброї на території білорусі спрямовані на зміцнення військового контролю росії над цією країною, стверджують експерти Інституту вивчення війни.
У звіті ISW наголошується, що можливе розгортання ядерної зброї в білорусі навряд чи призведе до ескалації з боку росії.
Підписання угоди між міністрами оборони росії та білорусі про розміщення тактичної ядерної зброї стало відоме 25 травня.
Російський міністр оборони сергій шойгу підкреслив, що росія збереже контроль над зброєю, розміщеною в білорусі, і відзначив готовність білоруських літаків нести ядерні боєприпаси.
Аналітики ISW також нагадали, що раніше президент росії володимир путін оголосив про плани розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі до 1 липня, можливо, з метою акцентувати увагу на потенційній ядерній ескалації у зв'язку з війною в Україні.
Підписана угода також передбачає розміщення додаткових військових контингентів та розвиток військової інфраструктури в білорусі.
Експерти ISW зазначили, що розміщення тактичної ядерної зброї потребує наявності значної військової інфраструктури та контролю з боку росії, що, ймовірно, дозволить кремлю далі розширювати свою сферу впливу в галузі безпеки білорусі.
У звіті ISW наголошується, що можливе розгортання ядерної зброї в білорусі навряд чи призведе до ескалації з боку росії.
Підписання угоди між міністрами оборони росії та білорусі про розміщення тактичної ядерної зброї стало відоме 25 травня.
Російський міністр оборони сергій шойгу підкреслив, що росія збереже контроль над зброєю, розміщеною в білорусі, і відзначив готовність білоруських літаків нести ядерні боєприпаси.
Аналітики ISW також нагадали, що раніше президент росії володимир путін оголосив про плани розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі до 1 липня, можливо, з метою акцентувати увагу на потенційній ядерній ескалації у зв'язку з війною в Україні.
Підписана угода також передбачає розміщення додаткових військових контингентів та розвиток військової інфраструктури в білорусі.
Експерти ISW зазначили, що розміщення тактичної ядерної зброї потребує наявності значної військової інфраструктури та контролю з боку росії, що, ймовірно, дозволить кремлю далі розширювати свою сферу впливу в галузі безпеки білорусі.
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