Експерти Інституту вивчення війни зробили висновки щодо стану війни в Україні

07:37 26 травня Київ, Україна

Армія росії може провести наступ для захоплення Сєвєродонецька.





Зазначається, що основні сили агресор продовжує концентрувати на сході нашої держави. Один із пріоритетів ворога – "відрізати" Луганську область від решти території країни.



Також ISW повідомляє про зміну тактики ведення боїв російськими загарбниками.



Ключові висновки експертів ISW: Про це свідчать дані американського Інституту вивчення війни (ISW) , опубліковані у середу, 25 травня.Зазначається, що основні сили агресор продовжує концентрувати на сході нашої держави. Один із пріоритетів ворога – "відрізати" Луганську область від решти території країни.Також ISW повідомляє про зміну тактики ведення боїв російськими загарбниками.Ключові висновки експертів ISW:

Російські війська визначили пріоритетний поступ на схід та захід від Попасної, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації на південний захід від Сєвєродонецька та завершити оточення Луганської області.





Росіяни, ймовірно, увійшли до Лиману і можуть використовувати його для координації просування на південний схід від Ізюма для початку наступу на Сіверськ.





Окупанти можуть розпочати битву за Сєвєродонецьк до того, як повністю відріжуть українські наземні лінії комунікації на південний захід та північний захід від Сєвєродонецька.





Ворожі удари по Запоріжжю окупанти завдали для того, щоб зруйнувати ключовий логістичний вузол українських сил на сході.

Крім того, експерти вважають, що росія створюватиме "менші котли", щоб позбавити українські війська матеріально-технічного забезпечення та підкріплення замість широкомасштабного оточення на адміністративному кордоні Донецької області.



В інституті зазначили, що 25 травня російські війська обстріляли залізничні колії поблизу Авдіївки, що, ймовірно, призведе до подальшого розхитування логістики українців у цьому районі.