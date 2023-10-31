Експерт: окупанти готуються до атак на енергосистему

14:54 30 жовтня Київ, Україна

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у разі відновлення атак на енергетичну систему, окупанти зосередяться на високовольтних підстанціях та вугільній генерації.

"Я не чекаю атак на атомні об'єкти. Думаю, атаковані будуть насамперед високовольтні підстанції, пов'язані з цими об'єктами, ключові високовольтні підстанції країни", - заявив Харченко.

Крім того, він наголосив, що вугільна генерація також може стати об'єктом для атак.



Харченко зазначив, що Україна доклала значних зусиль для забезпечення захисту енергетичної інфраструктури, зокрема покращення координації протиповітряної оборони та фізичну безпеку. Однак він наголосив, що навіть із такими заходами безпеки не можна гарантувати повну відсутність наслідків у разі атак.



Експерт також попередив, що в холодні дні Україні може бути замало генерації для задоволення потреби в електроенергії.

"Якщо буде -10 градусів, по системі не вистачатиме 2-2,5 ГВт потужності. Це не "апокаліпсис", але це складна ситуація, яка може призвести до тимчасових відключень", - додав він.

У разі необхідності обмеження споживання, відключення не проводитимуться цілодобово, а припадатимуть на години пік – ранок та вечір.



Харченко також звернув увагу на спроби російських хакерів спричинити техногенні аварії у містах. Він пояснив, що українська енергетична система історично орієнтована на постачання електроенергії до великих промислових регіонів, тоді як більшість міст не мають власних джерел генерації.