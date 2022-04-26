Екснардепа Семенченка знову відправили за ґрати

18:52 26 липня Київ, Україна

Солом'янський райсуд Києва задовольнив клопотання СБУ про зміну запобіжного заходу колишньому нардепу Семену Семенченку, рішенням суду екснардеп відправлений в СІЗО.

Про це повідомили в Солом'янському суді Києва 26 липня.

До цього дня щодо Семенченка діяв запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але слідчі СБУ вважають, що Семенченко може впливати на свідків, у зв'язку з чим ними було подано клопотання про зміну запобіжного заходу на утримання під вартою.



Таким чином, Семен Семенченко провів на волі менше двох тижнів після того, як 14 липня йому було змінено запобіжний захід на домашній арешт.

Нагадаємо, що за версією слідства, Семен Семенченко організував роботу незаконної ПВК, а також він замішаний в імпорті з Росії продукції військового призначення.