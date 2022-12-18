Екс-нардеп та слуга Кремля Царьов визнав, що росія "втратила" Україну

09:27 18 грудня Київ, Україна

Підозрюваний у державній зраді колишній народний депутат України Олег Царьов, який відкрито підтримав російське вторгнення, і якого суд заочно засудив до 12 років ув'язнення, визнав, що план захоплення України провалився. Про це Царьов заявив в інтерв'ю газеті The New York Times.

"Ми втрачаємо Україну. Ми вже втратили її", - сказав він у телефонній розмові із журналістами видання.

Він також заявив, що приїжджав в Україну і брав участь у війні на початку вторгнення, але, за його словами, "росіяни не зрозуміли", що українці чинитимуть опір, думаючи, що "все буде легко".

Екс-нардеп заявив, що він буде щасливим, якщо бойові дії просто припиняться на нинішніх лініях фронту, оскільки з початку вторгнення Росії не вдалося захопити та утримати жоден обласний центр.

"Армія, генерали, солдати (окупантів – ред.) не були готові", - сказав Царьов.

The New York Times зазначає, що Царьов є маріонетковим лідером Кремля.

Нагадаємо, за Олегом Царьовим "давно плаче" в'язниця. У травні 2022 року суд засудив екс-нардепа до 12 років ув'язнення.

А восени стало відомо, що Царьова звинувачують за фактом держзради та незаконного перетину державного кордону України. Справу передано до суду.