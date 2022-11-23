Ексміністра освіти Табачника підозрюють у держзраді

07:39 23 листопада Київ, Україна

Служба безпеки України повідомила колишнього міністра освіти Дмитра Табачника про підозру у державній зраді в умовах військового стану.

Про це йдеться у тексті підозри.



За даними слідства, Табачник організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров'я, освіти та підготовки до проведення референдумів.



У тексті підозри наголошується, що 1 травня він за допомогою месенджера Telegram сконтактував колаборантів окупованих територій у Херсонській та Запорізькій областях, Володимира Сальдо та Євгена Балицького, із заступником міністра охорони здоров'я росії Андрієм Плутиницьким. При цьому діяв як представник вищих органів влади росії.



У червні Табачник листувався з Сальдо для організації його зустрічі з "головою МНС АР Крим" для вирішення питання щодо створення (відновлення) служби з надзвичайних ситуацій, підписання договору про співпрацю з Управлінням внутрішніх справ у Херсонській області та створення служби "112".



25 та 26 липня Табачник отримав від Сальдо та Балицького інформацію про кількість об'єктів інфраструктури, навчальних закладів, медичних установ, виборчих дільниць. На підставі цієї інформації Табачник подав на ім'я заступника глави уряду росії доповідну записку про необхідність збройної охорони для цих об'єктів.



16 серпня Табачник у месенджері Telegram написав абоненту "Олегу Володимировичу Козлову", який вважається співробітником 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ рф. Табачник повідомив про некомпетентність "керівника Запорізької ОДА" Балицького у створенні мережі аптек на окупованій території, ціноутворенні на фармацевтичну продукцію, а також неналежному зберіганні вакцин та інсулінів.



Слідчий УСБУ у Вінницькій області оголосив Табачнику про підозру у державній зраді, за що йому загрожує довічне ув'язнення. Табачник був міністром освіти і науки України за президента Віктора Януковича, однак у 2014 році залишив Україну.