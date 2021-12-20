Екс-міністр екології Микола Злочевський оголошений в розшук

20:41 10 серпень Київ, Україна

У розшукової базі МВС з'явилася нова анкета, НАБУ і спецантікоррупціонная прокуратура, оголосили екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського в розшук.

Як відомо, НАБУ і САП заочно повідомили про підозру Злочевського в організації дачі неправомірної вигоди керівнику САП Назару Холодницька. Пізніше його викликали на допит.

Нагадаємо, НАБУ затримало трьох осіб за підозрою в дачі хабара Холодницька і директору Бюро Артему Ситнику в розмірі 6 млн доларів. За версією слідства, зазначені особи намагалися підкупити керівників антикорупційних органів за те, щоб вони закрили кримінальне провадження, в якому повідомлено про підозру колишньому міністру екології Миколи Злочевського. Йдеться про справу заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку України, виданого підконтрольному Сергію Курченко Реал банку, і легалізації цих коштів.



Спочатку ВАКС взяв під варту колишнього менеджера Burisma Group Андрія Кічу з альтернативою 40 млн грн застави, які за нього внесли. Також суд заарештував першого замначальника київської податкової Миколи Ілляшенко із заставою в 84 млн грн. Крім того, ВАКС відправив у СІЗО Мазурова, встановивши їй альтернативою аж 120 млн грн застави. Нещодавно за неї теж внесли заставу.