Екс-главу КС Тупицького оголосили у міжнародний розшук

18:31 27 травня Київ, Україна

За клопотанням Офісу генерального прокурора Подільський районний суд Києва оголосив колишнього голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького у міжнародний розшук.



Про це повідомили у телеграмі Офісу генерального прокурора України.



Прокурори заявили клопотання про розшук через систематичне ухилення обвинуваченого від суду. Адвокати Тупицького – Костянтин Дорошенко та Олександр Телешецький – теж не прийшли на засідання.



Вони клопотали про відкладення "за участю в дебатах в іншій судовій справі у Вінницькій області". Водночас, на попередньому засіданні 10 днів тому адвокати про відрядження до Вінницької області нічого не сказали.



Далі прокуратура клопотатиме про заочне обрання Тупицькому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Після цього Україна зможе звертатися до Австрії, де перебуває екс-голова КСУ, із запитом про екстрадицію обвинуваченого.



17 березня 2022 року Тупицький незаконно перетнув державний кордон України в районі пункту пропуску "Косіно" у Закарпатській області. Ці обставини є предметом досудового розслідування в окремому провадженні, зазначають у ОГПУ.



Тупицького звинувачують у скоєнні низки кримінальних злочинів проти правосуддя.



За версією слідства, у жовтні 2018 року він, діючи за корисливими мотивами, в особистих інтересах та на користь свого знайомого – колишнього голови Вищого господарського суду України [Віктора Татькова], якого також розшукують правоохоронці, підкупив свідка. Той відмовився давати свідчення або давав свідомо неправдиві свідчення у кримінальному провадженні щодо протиправного заволодіння майновими активами ЗАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".



Крім того, протягом 2018-2019 років обвинувачений неодноразово за корисливими мотивами надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні свідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст.. 384 та К). .



Досудове розслідування проводили слідчі Державного бюро розслідувань.