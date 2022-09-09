Ексголовком армії США в Європі: за належної підтримки Україна поверне Крим у 2023 році

У міру того, як українські високоточні ракети продовжують обстрілювати російські шляхи постачання до Херсона на півдні, а сухопутні війська України досягають успіхів у північній Харківській області, зростає оптимізм щодо того, що російсько-українська війна зрештою закінчиться повною військовою перемогою Києва.
Про це заявив генерал Бен Ходжес, колишній командувач армії Сполучених Штатів у Європі.
Ходжес зазначив, що за пів року після початку вторгнення росія змогла зайняти лише 20% територій України, а наступальні можливості російських військ вже практично закінчилися.
Колишній головком додав, що Сполученим Штатам необхідно забезпечувати українських військових зброєю і в тій кількості, що вони запитують.
Колишній головком додав, що Сполученим Штатам необхідно забезпечувати українських військових зброєю і в тій кількості, що вони запитують.
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