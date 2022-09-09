Ексголовком армії США в Європі: за належної підтримки Україна поверне Крим у 2023 році

14:26 09 вересня Київ, Україна

У міру того, як українські високоточні ракети продовжують обстрілювати російські шляхи постачання до Херсона на півдні, а сухопутні війська України досягають успіхів у північній Харківській області, зростає оптимізм щодо того, що російсько-українська війна зрештою закінчиться повною військовою перемогою Києва.
 
Про це заявив генерал Бен Ходжес, колишній командувач армії Сполучених Штатів у Європі.
"Українці врятували свою країну та створили умови, за яких вони можуть відновити повний суверенітет. Українська армія зможе здобути повну перемогу у війні з росією, якщо західні країни почнуть надавати Києву справжню матеріальну та моральну підтримку. У такому разі українці вже в 2023 році візьмуть під контроль усі свої території, включаючи Крим", - сказав Ходжес.
Ходжес зазначив, що за пів року після початку вторгнення росія змогла зайняти лише 20% територій України, а наступальні можливості російських військ вже практично закінчилися.

Колишній головком додав, що Сполученим Штатам необхідно забезпечувати українських військових зброєю і в тій кількості, що вони запитують.
«Єдине число, яке має значення, - це відсоток закритих потреб. Я хотів би почути, що ми [США] поставили 80% того, що необхідно Україні, щоб перемогти росію та повернути свою територію, і ми працюємо над рештою 20%», — сказав відставний генерал-лейтенант.