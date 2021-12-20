Екс-глава Укравтодору Славомир Новак залишиться під арештом

Адвокати мали намір змінити запобіжний захід для Новака, однак польський суд прийняв рішення залишити, екс-голови "Укравтодору" Славоміра Новака, під арештом.
Нагадаємо, Варшавський суд заарештував Славоміра Новака на 3 місяці.
Як повідомлялося, екс-главі Укравтодору в Польщі офіційно висунули звинувачення.
20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голови Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.
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