Екс-глава Укравтодору Славомир Новак залишиться під арештом

18:59 11 серпень Київ, Україна

Адвокати мали намір змінити запобіжний захід для Новака, однак польський суд прийняв рішення залишити, екс-голови "Укравтодору" Славоміра Новака, під арештом.
"... Суд відхилив скаргу його захисту і підтримав рішення попередньої інстанції про утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Варшавський суд заарештував Славоміра Новака на 3 місяці.

Як повідомлялося, екс-главі Укравтодору в Польщі офіційно висунули звинувачення.

20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голови Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.