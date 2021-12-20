Ексглава ГУР Бурба розповів про причину провалу спецоперації з ПВК "Вагнера"

У вже гучному розслідуванні провалу спецоперації із затримання ПВК "Вагнера" відкриваються нові і далеко не безпечні для України подробиці. Вперше на каналі телебачення у програмі "Свобода слова" виступив ексглава ГУР (Головного управління розвідки) Міністерства оборони Василь Бурба.
Як розповів колишній керівник розвідки, для України затримання військових злочинців з банди Вагнера мало величезне стратегічне значення. За його словами, для України затримання вагнерівців дозволило б виграти у багатьох ситуаціях, пов'язаних із війною на Донбасі та окупацією Криму.
Притягнення до відповідальності найманих злочинців групи дало б можливість показати всьому світу, що наша країна може себе відстояти і розкрити справжніх винуватців злочинів, що відбуваються, заявив Бурба.
Головною причиною провалу операції, на думку генерала Бурби, стали люди з кола влади, які "зливають" інформацію ворогові". Говорячи мовою розвідки, в українській владі працює російський "крот".
Посприяли провалу також недостатня підготовка наших спецслужб та "хороша робота контррозвідки Білорусі".
З невідомої причини фінальний етап спецоперації в останній момент було перенесено. Указ президента про перенесення операції Бурбі віддав глава Офісу Президента (тоді ним був Андрій Єрмак).
Оскільки голова ГУР підпорядкований безпосередньо президенту, а Єрмак представлявся від імені Зеленського, крім того, він раніше був присутнім на всіх нарадах з питань операції, Бурба не міг не підкорятися указу. Розвідка не могла діяти без схвалення президента. Саме це перенесення, на думку генерала Бурби, спричинило провал.
Ексрозвідник переконаний, що спецслужби Білорусі "ніколи б не віддали" вагнерівців Україні, адже Білорусь та Росія – "це одна держава, одні спецслужби".
Усіх українських розвідників – учасників операції звільнили, причому не лише з ГУР, а й із ЗСУ. У них вилучили документи прикриття, а це означає, що вони стали відкритою мішенню для російських спецслужб. Їхнє життя в небезпеці і держава не діє в цьому питанні. Більше того, імена цих розвідників розголошують у ЗМІ.
Як сказав на закінчення Василь Бурба, якщо країна дозволяє службам ФСБ вбивати своїх розвідників, залякувати та погрожувати тим, хто піде воювати проти Росії, то ми воюємо самі проти себе.
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