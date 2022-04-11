Ексглава банку Фінанси та Кредит Жеваго оголошений в міжнародний розшук

18:28 15 липня Київ, Україна

Підозрюваний у розтраті і в декларуванні неправдивої інформації колишній депутат і ексглава Фінанси і Кредит Костянтин Жеваго оголошений в міжнародний розшук.

Про це в четвер, 15 липня, повідомляє Державне бюро розслідувань.

"27 вересня 2019 екснардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник АТ Банк Фінанси та Кредит, організував розтрату $113 млн фінансової установи", - йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, підконтрольна Жеваго офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя. Зокрема, кредитори списали $113 млн з кореспондентських рахунків українського банку, після чого той був оголошений банкрутом.



Нагадаємо, Держбюро розслідувань в 2019 році оголосило в розшук екснардепа Костянтина Жеваго. Він проходить підозрюваним у справі про розтрату 2,5 млрд гривень банку Фінанси і кредит. Також екснардепа підозрюють у декларуванні неправдивої інформації. Також повідомлялося, що Жеваго покинув Україну.