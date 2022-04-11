Ексглава банку Фінанси та Кредит Жеваго оголошений в міжнародний розшук

Підозрюваний у розтраті і в декларуванні неправдивої інформації колишній депутат і ексглава Фінанси і Кредит Костянтин Жеваго оголошений в міжнародний розшук.
Про це в четвер, 15 липня, повідомляє Державне бюро розслідувань.
За даними ДБР, підконтрольна Жеваго офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя. Зокрема, кредитори списали $113 млн з кореспондентських рахунків українського банку, після чого той був оголошений банкрутом.
Нагадаємо, Держбюро розслідувань в 2019 році оголосило в розшук екснардепа Костянтина Жеваго. Він проходить підозрюваним у справі про розтрату 2,5 млрд гривень банку Фінанси і кредит. Також екснардепа підозрюють у декларуванні неправдивої інформації. Також повідомлялося, що Жеваго покинув Україну.
Нагадаємо, Держбюро розслідувань в 2019 році оголосило в розшук екснардепа Костянтина Жеваго. Він проходить підозрюваним у справі про розтрату 2,5 млрд гривень банку Фінанси і кредит. Також екснардепа підозрюють у декларуванні неправдивої інформації. Також повідомлялося, що Жеваго покинув Україну.
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