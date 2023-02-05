Екс-чиновників часів Януковича позбавили громадянства та майна

07:31 05 лютого Київ, Україна

Майно ряду екс-чиновників часів Януковича конфіскують на користь держави. Про це ввечері у суботу, 4 лютого, заявив голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За словами Арахамії, таке рішення може бути ухвалене після застосування проти екс-чиновників санкцій.

"Наступним кроком буде накладення на них санкцій, арешт та конфіскація на користь держави всього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів", - заявив депутат.

Він також повідомив, що серед інших у списку:

Андрій Клюєв

Дмитро Табачник

Олександр Клименко

Віталій Захарченко

Олександр Якименко

Раніше президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства цих п'ятьох колишніх чиновників часів президентства Віктора Януковича.

Крім того, у списку на позбавлення українського громадянства – депутат Харківської обласної ради Микита Шенцев та депутат Одеської міської ради Віктор Баранський.

Громадянства позбавлять також Олександра Горбилєва, Богдана Клюєва та Віталія Слабу.

Нагадаємо, рішення щодо позбавлення деяких осіб українського громадянства президент анонсував у вечірньому відеозверненні до народу 4 лютого.