Ексглаву Нацбанку підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів

НАБУ та САП оновили підозру колишньому голові правління Укргазбанку Кирилу Шевченку, додавши до попередніх звинувачень у зловживанні службовим становищем нові статті щодо створення злочинної організації та легалізації коштів.
За версією слідства, Шевченко та його спільники створили злочинну організацію, яка займалася розкраданням коштів Укргазбанку.
Вони підробляли документи, згідно з якими 52 фізичні та юридичні особи нібито допомагали залучати до банку клієнтів на обслуговування. За цю "допомогу" їм нараховували агентську винагороду на суму понад 206 млн грн.
Кошти перераховувалися на рахунки підставних осіб, які контролювали члени злочинної організації.
Шевченко та його спільники використали ці кошти для власного збагачення, надання хабарів керівникам державних суб'єктів господарювання та фінансування іншої протиправної діяльності.
Нові звинувачення, висунуті Шевченком, караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років.
За версією слідства, Шевченко та його спільники створили злочинну організацію, яка займалася розкраданням коштів Укргазбанку.
Вони підробляли документи, згідно з якими 52 фізичні та юридичні особи нібито допомагали залучати до банку клієнтів на обслуговування. За цю "допомогу" їм нараховували агентську винагороду на суму понад 206 млн грн.
Кошти перераховувалися на рахунки підставних осіб, які контролювали члени злочинної організації.
Шевченко та його спільники використали ці кошти для власного збагачення, надання хабарів керівникам державних суб'єктів господарювання та фінансування іншої протиправної діяльності.
Нові звинувачення, висунуті Шевченком, караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років.
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