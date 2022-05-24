Екс-глава розвідки прокоментував майбутнє Путіна

16:08 24 травня Киев, Украина

Колишній глава Мі-6 Річард Дірлав вважає, що незабаром президент РФ Путін "зляже" до санаторію.

 
Зробить це він не зовсім з власної волі. Після цього диктатор втратить владу, а в 2023 році його вже не буде живим.

Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Rundschau.

За словами колишнього глави, Путін може піти з посади президента РФ вже до наступного року. Однак це пов'язано не з війною в Україні, а зі станом здоров'я 69-річного кривавого диктатора.

Вже незабаром Путіна можуть відправити до санаторію.. Звідти він уже не вийде як президент РФ і позбудеться влади, вважає Дірлав, який очолював британську розвідку з 1999 по 2004 рік.
 
"Я не думаю, що він буде живий у 2023 році", - сказав екс-глава Мі-6.
 
Дірлав також припустив, хто замінить диктатора, коли той помре. Новим президентом РФ може стати Микола Патрушев, секретар Ради безпеки країни-агресора.
 
"Якщо моя теза підтвердиться, і Путін зникне в санаторії, він (Патрушев) стане ймовірною заміною. І, звісно, у цьому сценарії заміна, найімовірніше, буде постійною”, - вважає колишній глава британської розвідки.