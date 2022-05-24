Екс-глава розвідки прокоментував майбутнє Путіна

Колишній глава Мі-6 Річард Дірлав вважає, що незабаром президент РФ Путін "зляже" до санаторію.
Зробить це він не зовсім з власної волі. Після цього диктатор втратить владу, а в 2023 році його вже не буде живим.
Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Rundschau.
За словами колишнього глави, Путін може піти з посади президента РФ вже до наступного року. Однак це пов'язано не з війною в Україні, а зі станом здоров'я 69-річного кривавого диктатора.
Вже незабаром Путіна можуть відправити до санаторію.. Звідти він уже не вийде як президент РФ і позбудеться влади, вважає Дірлав, який очолював британську розвідку з 1999 по 2004 рік.
Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Rundschau.
За словами колишнього глави, Путін може піти з посади президента РФ вже до наступного року. Однак це пов'язано не з війною в Україні, а зі станом здоров'я 69-річного кривавого диктатора.
Вже незабаром Путіна можуть відправити до санаторію.. Звідти він уже не вийде як президент РФ і позбудеться влади, вважає Дірлав, який очолював британську розвідку з 1999 по 2004 рік.
Дірлав також припустив, хто замінить диктатора, коли той помре. Новим президентом РФ може стати Микола Патрушев, секретар Ради безпеки країни-агресора.
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