Екс-главу Миколаївської окружної прокуратури засуджено за державну зраду

Екс-главу Миколаївської окружної прокуратури, Геннадія Германа, визнано винним у співпраці з російською спецслужбою та засуджено за державну зраду на довічне позбавлення волі, згідно з інформацією, наданою прес-службою Служби безпеки України (СБУ).
Рішення про це винесли Приморський районний суд Одеси 28 червня.
Після оголошення вироку Германа на нього було кинуто сирими яйцями, як повідомляють ЗМІ.
Відповідно до слідства, чоловік передавав інформацію про поточну оперативну обстановку в Миколаєві та області, про загиблих військових та цивільних осіб, про полонених та місця їх утримання, а також про результати обстрілів у Миколаєві, добові паролі для блокпостів на території області та інші подібні відомості.
Під час судового засідання Герман не визнав своєї провини. Проте суд присудив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Рішення про це винесли Приморський районний суд Одеси 28 червня.
Після оголошення вироку Германа на нього було кинуто сирими яйцями, як повідомляють ЗМІ.
Відповідно до слідства, чоловік передавав інформацію про поточну оперативну обстановку в Миколаєві та області, про загиблих військових та цивільних осіб, про полонених та місця їх утримання, а також про результати обстрілів у Миколаєві, добові паролі для блокпостів на території області та інші подібні відомості.
Під час судового засідання Герман не визнав своєї провини. Проте суд присудив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
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