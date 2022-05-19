Економіці рф гірше, ніж очікувалося

Економіка росії у першому кварталі сповільнилася.
Зростання ВВП росії впало до 3,5%, незважаючи на середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення рф в Україну.
Про це пише Bloomberg.
У першому кварталі року економічне зростання росії сповільнилося, хоча охопило лише повний місяць наслідків перших санкцій за вторгнення в Україну. Отже, у березні виявився лише початковий вплив санкцій, який зростатиме далі.
Валовий внутрішній продукт виріс на 3,5% у річному обчисленні проти зростання на 4% в останньому кварталі 2021 року, за попередніми даними федеральної служби статистики. Це менше, ніж середній прогноз економістів, опитаних Bloomberg, зростання на 3,7%, що збігається з оцінкою російського міністерства економіки.
Очікується, що санкції, введені країнами Заходу, що вразили основні російські фінансові установи та компанії та спричинили відхід іноземних фірм, спровокують глибоку рецесію в росії. Річні прогнози падіння ВВП росії варіюються від 8 до 12%.
Опитані агентством економісти прогнозують, що зростання ВВП агресора у першому кварталі зміниться глибоким падінням у другому. Схоже, що санкції призводять до поступового збою економіки, а не раптової зупинки діяльності.
Про це пише Bloomberg.
У першому кварталі року економічне зростання росії сповільнилося, хоча охопило лише повний місяць наслідків перших санкцій за вторгнення в Україну. Отже, у березні виявився лише початковий вплив санкцій, який зростатиме далі.
Валовий внутрішній продукт виріс на 3,5% у річному обчисленні проти зростання на 4% в останньому кварталі 2021 року, за попередніми даними федеральної служби статистики. Це менше, ніж середній прогноз економістів, опитаних Bloomberg, зростання на 3,7%, що збігається з оцінкою російського міністерства економіки.
Очікується, що санкції, введені країнами Заходу, що вразили основні російські фінансові установи та компанії та спричинили відхід іноземних фірм, спровокують глибоку рецесію в росії. Річні прогнози падіння ВВП росії варіюються від 8 до 12%.
Опитані агентством економісти прогнозують, що зростання ВВП агресора у першому кварталі зміниться глибоким падінням у другому. Схоже, що санкції призводять до поступового збою економіки, а не раптової зупинки діяльності.
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