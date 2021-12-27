Економічних санкцій замало, щоб стримати Росію - Західні аналітики

14:45 27 грудень Київ, Україна

Російська агресія проти України, шанси стримати ескалацію та методи боротьби проти агресора стали темою низки публікацій у західних ЗМІ у ці дні.



Азовське море щодня ризикує стати полем прямого конфлікту між Україною та Росією, йдеться у статті The Washington Post від 25 грудня. Автори публікації наводять приклад проходження українського судна "Донбас", наголошують на розголосі, який ця подія набула у російських ЗМІ, і припускають, що інцидент погрожував стати приводом для війни.

"Поряд з усією міжнародною увагою до концентрації російських військ на кордоні України, якщо вторгнення почнеться з моря, українські війська здебільшого будуть безсилі", - йдеться у публікації.

Ендрю Креймер у статті The New York Times ставить питання про те, чи готова команда українського президента Володимира Зеленського, де велику кількість складають представники шоу-бізнесу, відповісти на ризики перед російською агресією.



"Військові аналітики описують низку сценаріїв конфлікту, - йдеться у статті, - включаючи обмежене використання сили Росією. Проте повномасштабне втручання стало б найбільшою військовою дією в Європі з часів Другої світової війни, закріпило б поділ між Сходом та Заходом, призвело б до загибелі невідомої кількості військових з обох боків, а також громадянських в Україні”.

"У той час, коли Україна готується до можливої війни з Росією, зростає тривога, що недосвідченість кола Зеленського може мати негативні наслідки і не тільки для їхньої країни", - йдеться у статті NYT.

Варіанти нетрадиційних методів захисту України розглядають аналітики Кріс Бронк та Гебріел Коллінз у статті американського оборонного видання Defense One. Ані задіяних сил, ані економічних санкцій, яким загрожують Вашингтон та Брюссель, недостатньо, щоб утримати Росію. Проти російського "ведмедя" вони радять Україні застосувати "захист дикобразу" - інтегровану стратегію швидких дій для збільшення видатків агресії проти України.

"Щоб стримати комбіноване збройне вторгнення Росії, потрібно інгерувати дрони з протиповітряними, протитанковими активами та особливо з кіберактивами", - зазначають аналітики.. .

Вони закликають США допомогти Україні, виділивши десяту частину коштів, які йшли на підтримку Афганістану та Іраку.



Серед дій зі стримування подальшої російської агресії аналітики, зокрема, вказують на розширення використання дронів, використання кібермерів для захисту опонентів Путіна від кібернападів, створення ризиків для російських трубопроводів та енергетики, системи позиціонування GLONASS, систем зв'язку, особливо "якщо пов'язані" з Росією діячі нападатимуть на українську енергосистему як у 2015 та 2016 роках", вказують автори публікації. Вони також вказують на можливість кібердій проти стану російських олігархів, які утримуються за кордоном.



На випадок активних бойових дій, вважають експерти, Україні слід обмежити висоту польотів російських вертольотів, використовуючи американські "Стінгери", або польські системи GROM/Piorun, а на землі застосовувати протитанкові "Джавеліни".