Екологічна тема була роками недофінансована - Береза

13:21 22 вересень Київ, Україна

На своїй сторінці в Facebook лідер "Еко Партії Берези" Борислав Береза , який балотується на посаду київського міського голови, висловив обурення кількістю сміття на вулицях столиці й взагалі станом екології.



"Пожежа в Дарницькому районі, де вже другий день горить сміттєзвалище - це ігнорування київським керівництвом існування самого звалища. В результаті на вулиці Колекторній другу добу гасять пожежу площею близько 2000 м². Через пожежу задимлені багато районів Києва. Рятувальники просять не виходити на вулицю без потреби та не відкривати вікна", - повідомив Борислав Береза.



"Навіщо займатися екологічними та економічними проблемами Києва, коли можна системно піаритися на освоєнні бюджету, робити проєкти за завищеними цінами й банально займатися питаннями забудовників, а не створенням комфортних умов для життя киян", - підкреслив він.









