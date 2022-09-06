ЄК затвердила пропозицію про відмову від спрощеного візового режиму з Росією

Єврокомісія (ЄК) погодилася повністю відмовитися від угоди про спрощений візовий режим з Росії - вона припинить дію з 12 вересня.
Основні зміни:
📌 Візовий збір зросте з 35 до 80 євро;
📌Cроки видачі віз можуть збільшитися до 6 місяців;
📌Довгострокових та багаторазових віз стане значно менше, або взагалі не буде;
📌 Країни ЄС планують видавати візи виключно на термін поїздки;
Крім цього, пріоритетом видачі шенгенських віз мають стати гуманітарні причини, а в останню чергу – туристичні цілі.
Деякі країни ЄС можуть переглядати прийняті рішення щодо вже виданих віз росіянам, що означає відкликання чинних шенгенів.
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