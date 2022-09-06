ЄК затвердила пропозицію про відмову від спрощеного візового режиму з Росією

16:35 06 вересня Київ, Україна

Єврокомісія (ЄК) погодилася повністю відмовитися від угоди про спрощений візовий режим з Росії - вона припинить дію з 12 вересня.
«З Росії більше не можна вести справи як завжди. Ми пропонуємо повністю призупинити дію Угоди про спрощення візового режиму з ЄС та не визнавати російських паспортів, виданих в окупованих українських регіонах.. Спрощення візового режиму - це знак довіри, повністю зруйнованої агресивною війною Росії», - написала в твіттері глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Основні зміни:

📌 Візовий збір зросте з 35 до 80 євро;

📌Cроки видачі віз можуть збільшитися до 6 місяців;

📌Довгострокових та багаторазових віз стане значно менше, або взагалі не буде;

📌 Країни ЄС планують видавати візи виключно на термін поїздки;

Крім цього, пріоритетом видачі шенгенських віз мають стати гуманітарні причини, а в останню чергу – туристичні цілі.

Деякі країни ЄС можуть переглядати прийняті рішення щодо вже виданих віз росіянам, що означає відкликання чинних шенгенів.