17:58 08 вересня Київ, Україна

Представник Єврокомісії Петер Стано заявив, що союзники України не повинні турбуватися про надання їй снарядів із збідненим ураном, оскільки росія становить серйознішу загрозу, розігруючи ядерну карту та використовуючи продовольство як зброю.



На щоденному брифінгу Єврокомісії журналістів попросили прокоментувати рішення Вашингтона щодо надання Україні снарядів із збідненим ураном. Представник із зовнішньополітичних питань Петер Стано нагадав, що Україна обороняється від збройної агресії росії та бореться за своє виживання.



Стано заявив, що союзники України надають їй зброю, щоб допомогти їй захиститися, і закликав зосередитися на діях росії, які становлять реальну загрозу миру.



Він зазначив, що росія продовжує розігрувати ядерну карту, розмістивши війська та зброю на Запорізькій атомній електростанції, і використовує голод як зброю, завдаючи ударів по інфраструктурі українських річкових портів.



Стано також нагадав, що росія вирішила розмістити свою ядерну зброю у білорусі.