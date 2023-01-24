ЄК вітає зусилля України щодо викорінення корупції на всіх рівнях

17:33 24 січня Київ, Україна

Європейська комісія (ЄК) на тлі розслідувань фактів корупції в Україні вітає зусилля держави щодо проведення реформ для викорінення цього явища. Про це заявила прессекретарка ЄК з питань розширення та сусідства Ана Пісонеро на брифінгу у Брюсселі у вівторок, 24 січня.

Європейська чиновниця відреагувала у такий спосіб на інформацію про відставки серед представників влади України після повідомлень ЗМІ про прояви корупції.

"Так, ми взяли до уваги повідомлення про те, що Національне антикорупційне бюро України розслідує ці випадки. Існує загальне правило - ми не коментуємо кримінальні розслідування, що продовжуються. Але ми вітаємо той факт, що владні структури України серйозно ставляться до цих проблем", - наголосила вона.

Пісонеро зазначила, що в рамках процесу розширення Україна зобов'язалася посилити боротьбу проти корупції, у тому числі й на найвищому рівні шляхом проведення активних та ефективних розслідувань, а також досягнення відповідності між кількістю розслідувань і винесених судових вироків.

"Це у висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС. Важливо також зазначити, що після його оприлюднення Україна вже зробила кілька важливих кроків, зокрема, призначено керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, розпочато процес відбору нового директора Національного антикорупційного бюро. Безумовно, необхідні подальші дії та зусилля щодо зміцнення антикорупційних інституцій", - пояснила чиновниця.

Пісонеро також додала, що Єврокомісія оцінить досягнутий Україною прогрес щодо впровадження реформ, визначених ЄС у рамках пакету розширення восени 2023 року.

«Антикорупційна діяльність є ключовим фактором у процесі розширення ЄС, а також умовою надання макрофінансової допомоги від ЄС. Ми перебуваємо у тісному контакті з владою України, щоб гарантувати, що кошти використані належним чином», - підсумувала речниця ЄК.

Як відомо, напередодні ЗМІ повідомили, що Міноборони нібито закуповує продукти вдвічі-втричі дорожче, ніж вони коштують у магазинах Києва.

У результаті керівництво військового відомства викликали до Ради через цю інформацію.

У свою чергу голова Міноборони Олексій Резніков спростував цю інформацію. Він вважає, що мета "вкидання" – підрив довіри до Міноборони напередодні Рамштайну-9.