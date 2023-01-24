ЄК вітає зусилля України щодо викорінення корупції на всіх рівнях

Європейська комісія (ЄК) на тлі розслідувань фактів корупції в Україні вітає зусилля держави щодо проведення реформ для викорінення цього явища. Про це заявила прессекретарка ЄК з питань розширення та сусідства Ана Пісонеро на брифінгу у Брюсселі у вівторок, 24 січня.
Європейська чиновниця відреагувала у такий спосіб на інформацію про відставки серед представників влади України після повідомлень ЗМІ про прояви корупції.
Пісонеро зазначила, що в рамках процесу розширення Україна зобов'язалася посилити боротьбу проти корупції, у тому числі й на найвищому рівні шляхом проведення активних та ефективних розслідувань, а також досягнення відповідності між кількістю розслідувань і винесених судових вироків.
Пісонеро також додала, що Єврокомісія оцінить досягнутий Україною прогрес щодо впровадження реформ, визначених ЄС у рамках пакету розширення восени 2023 року.
Як відомо, напередодні ЗМІ повідомили, що Міноборони нібито закуповує продукти вдвічі-втричі дорожче, ніж вони коштують у магазинах Києва.
У результаті керівництво військового відомства викликали до Ради через цю інформацію.
У свою чергу голова Міноборони Олексій Резніков спростував цю інформацію. Він вважає, що мета "вкидання" – підрив довіри до Міноборони напередодні Рамштайну-9.
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