ЄК пропонує створити спецтрибунал для розслідування військових злочинів Росії

Європейська Комісія запропонувала варіанти дій, які забезпечать притягнення Росії до відповідальності за масові звірства та злочини, скоєні під час війни в Україні, зокрема створення спеціального незалежного трибуналу.
Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.
В ЄК наголосили, що всі держави-члени є сторонами Міжнародного кримінального суду (МКС), а ЄС повною мірою підтримує МКС у розслідуванні військових злочинів та злочинів проти людства.
В ЄК наголосили, що всі держави-члени є сторонами Міжнародного кримінального суду (МКС), а ЄС повною мірою підтримує МКС у розслідуванні військових злочинів та злочинів проти людства.
Тому Єврокомісія пропонує альтернативні заходи, які забезпечать здійснення правосуддя:
- Спеціальний незалежний міжнародний трибунал з урахуванням багатостороннього договору
- Можливо запроваджено гібридний суд – спеціалізований суд, інтегрований у національну систему правосуддя, але з міжнародними суддями.
ЄК надасть ці варіанти державам-членам для обговорення та прийняття рішень за наступними кроками.
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