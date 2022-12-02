ЄК пропонує створити спецтрибунал для розслідування військових злочинів Росії

16:04 02 грудня Київ, Україна

Європейська Комісія запропонувала варіанти дій, які забезпечать притягнення Росії до відповідальності за масові звірства та злочини, скоєні під час війни в Україні, зокрема створення спеціального незалежного трибуналу.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.



В ЄК наголосили, що всі держави-члени є сторонами Міжнародного кримінального суду (МКС), а ЄС повною мірою підтримує МКС у розслідуванні військових злочинів та злочинів проти людства.

"Однак Росія не визнає юрисдикцію МКС. У таких обставинах це означає, що за злочин агресії, скоєний вищим політичним та військовим керівництвом країни, неможливо притягти до відповідальності в рамках МКС", - йдеться у повідомленні.

Тому Єврокомісія пропонує альтернативні заходи, які забезпечать здійснення правосуддя:

Спеціальний незалежний міжнародний трибунал з урахуванням багатостороннього договору

Можливо запроваджено гібридний суд – спеціалізований суд, інтегрований у національну систему правосуддя, але з міжнародними суддями.

ЄК надасть ці варіанти державам-членам для обговорення та прийняття рішень за наступними кроками.