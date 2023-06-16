ЄК планує нові правила для розкриття іноземного фінансування у країнах ЄС

10:19 22 травня Київ, Україна

Європейська комісія планує запровадження нових правил для розкриття фінансування неурядовими організаціями та іншими установами у країнах ЄС, що отримується з-за меж спільноти.



Згідно з інформацією, опублікованою DW, Єврокомісія розробила законопроєкт, який буде представлений у червні в рамках ініціативи "Захист демократії".



Цей законопроєкт передбачає створення національного реєстру, який містить інформацію про фінансування з боку країн, що не входять до ЄС, таких як НУО, бізнес-асоціації, PR-агентства та приватні медіакомпанії.



Організації, включаючи Transparency International, можуть бути включені до цього реєстру. Єврокомісар Віра Юрова, відповідальна за політику збереження європейських цінностей та прозорості, висловила намір розкрити грошові потоки з країн, які не входять до ЄС, які можуть впливати на громадську думку та політичні рішення в ЄС.



Ця ініціатива спрямована на виявлення можливого авторитарного впливу з боку країн, таких як росія, Китай чи держави Близького Сходу з метою захисту європейської демократії.



Віра Юрова наголосила на необхідності викриття прихованого іноземного впливу та недостовірного фінансування, посилаючись на дії кремля та інших суб'єктів із третіх країн.