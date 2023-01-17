ЄК направила в Україну транш у розмірі 3 млрд євро

14:37 17 січня Київ, Україна

Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро з пакета макрофінансової допомоги 18 млрд євро від Єврокомісії. Про це повідомляється на сайті ЄК у вівторок, 17 січня.

"Підтримка України у задоволенні її потреб у фінансуванні перед російською агресією є вкрай важливим і терміновим завданням. Сьогоднішня виплата перших 3 млрд євро з макрофінансової підтримки у розмірі до 18 млрд євро, узгодженої у грудні, показує, що Комісія діє з максимальною швидкістю та рішучістю", - заявила президентка ЄС Урсула фон дер Ляєн.

Кредитні кошти виділяються на пільгових умовах строком на 35 років із виплатами, починаючи з 2033 року. При цьому на знак солідарності ЄС також запропонував покрити витрати України на процентні ставки за рахунок додаткових платежів держав-членів до бюджету ЄС.



Майбутні виплати Україні у розмірі 1,5 млрд євро на місяць продовжуватимуться з березня і залежатимуть від задовільного прогресу у виконанні погоджених умов, а також постійного дотримання вимог до звітності, – йдеться у повідомленні.



Вказано, що загальний обсяг фінансової та військової допомоги країн Євросоюзу українському народу за підсумками 2023 року сягне 49 млрд євро від початку війни, розв'язаної росією.