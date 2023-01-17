ЄК направила в Україну транш у розмірі 3 млрд євро

Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро з пакета макрофінансової допомоги 18 млрд євро від Єврокомісії. Про це повідомляється на сайті ЄК у вівторок, 17 січня.
Кредитні кошти виділяються на пільгових умовах строком на 35 років із виплатами, починаючи з 2033 року. При цьому на знак солідарності ЄС також запропонував покрити витрати України на процентні ставки за рахунок додаткових платежів держав-членів до бюджету ЄС.
Майбутні виплати Україні у розмірі 1,5 млрд євро на місяць продовжуватимуться з березня і залежатимуть від задовільного прогресу у виконанні погоджених умов, а також постійного дотримання вимог до звітності, – йдеться у повідомленні.
Вказано, що загальний обсяг фінансової та військової допомоги країн Євросоюзу українському народу за підсумками 2023 року сягне 49 млрд євро від початку війни, розв'язаної росією.
Майбутні виплати Україні у розмірі 1,5 млрд євро на місяць продовжуватимуться з березня і залежатимуть від задовільного прогресу у виконанні погоджених умов, а також постійного дотримання вимог до звітності, – йдеться у повідомленні.
Вказано, що загальний обсяг фінансової та військової допомоги країн Євросоюзу українському народу за підсумками 2023 року сягне 49 млрд євро від початку війни, розв'язаної росією.
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