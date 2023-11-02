ЄІБ виділяє Україні 450 млн євро на проекти відновлення

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить Україні 450 млн євро на два важливі проекти відновлення, за даними, наданими Міністерством відновлення.
Ці кошти виділяються в рамках співробітництва між ЄІБ та Україною, яке було узгоджено у Меморандумі про взаєморозуміння, підписане у червні на конференції URC 2023, та передбачає загальний обсяг кредитних коштів у розмірі близько 840 млн євро для пріоритетних проектів з відновлення інфраструктури України.
Сума 250 млн. євро з цього фінансування буде направлена на проект Ukraine Recovery III FL , з першим траншем у розмірі 100 млн. євро. Цей проект фінансуватиме відновлення критично важливої соціальної та міської інфраструктури, яка постраждала через російську агресію. Він також включає будівництво нової базової інфраструктури, забезпечуючи найкращі умови для життя переселенців та місцевих громад.
200 млн євро, що залишилися, будуть виділені на проект Ukraine Water Recovery FL , з першим траншем у розмірі 100 млн євро. Цей проект фокусується на інвестиціях у важливу водну інфраструктуру в районах, що найбільше постраждали від війни та тих, де проживає безліч внутрішньо переміщених осіб. У рамках проекту буде відновлено системи водопостачання та водовідведення, а також вжито заходів щодо усунення наслідків руйнування Каховської дамби.
За умови остаточного схвалення Радою директорів ЄІБ та Комітетом донорів EU4U, перші два транші у розмірі 100 млн євро будуть затверджені до кінця поточного року.
Ці кошти виділяються в рамках співробітництва між ЄІБ та Україною, яке було узгоджено у Меморандумі про взаєморозуміння, підписане у червні на конференції URC 2023, та передбачає загальний обсяг кредитних коштів у розмірі близько 840 млн євро для пріоритетних проектів з відновлення інфраструктури України.
Сума 250 млн. євро з цього фінансування буде направлена на проект Ukraine Recovery III FL , з першим траншем у розмірі 100 млн. євро. Цей проект фінансуватиме відновлення критично важливої соціальної та міської інфраструктури, яка постраждала через російську агресію. Він також включає будівництво нової базової інфраструктури, забезпечуючи найкращі умови для життя переселенців та місцевих громад.
200 млн євро, що залишилися, будуть виділені на проект Ukraine Water Recovery FL , з першим траншем у розмірі 100 млн євро. Цей проект фокусується на інвестиціях у важливу водну інфраструктуру в районах, що найбільше постраждали від війни та тих, де проживає безліч внутрішньо переміщених осіб. У рамках проекту буде відновлено системи водопостачання та водовідведення, а також вжито заходів щодо усунення наслідків руйнування Каховської дамби.
За умови остаточного схвалення Радою директорів ЄІБ та Комітетом донорів EU4U, перші два транші у розмірі 100 млн євро будуть затверджені до кінця поточного року.
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