ЄІБ виділить 30 млн євро на інфраструктуру України, що постраждала від війни

10:06 13 жовтня Київ, Україна

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про виділення понад 30 мільйонів євро на проєкти муніципальної інфраструктури та громадського транспорту в Україні, що постраждала від війни.



За інформацією представництва ЄС в Україні, кошти у розмірі 30,7 мільйона євро, підтримані гарантіями ЄС, будуть спрямовані на покращення муніципальної інфраструктури та міського громадського транспорту, включаючи Київ, Одесу та Львів.



Цей фінансовий пакет містить 22 мільйони євро для закупівлі екологічно чистих автобусів і трамваїв, а також 8,7 мільйона євро на підтримку різних важливих муніципальних проєктів, таких як рекультивація звалищ, впровадження енергоефективних заходів у дитячих садках та покращення систем водопостачання та водовідведення.



Ці кошти є частиною пакету екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ, і з 2022 року Україна вже отримала 1,7 мільярда євро.



Президент ЄІБ Вернер Хойєр наголосив, що банк залишається міцно на боці України та активно підтримує країну в її зусиллях щодо відновлення після війни.