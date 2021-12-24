Єгор Фірсов - ще один кандидат у мери Києва

Єгор Фірсов, який у свій час виконував обов'язки керівника Держекоінспекції, заявив на своїй сторінці в соцмережах, що офіційно буде претендувати на місце голови Києва.

Він зазначив, що йде на вибори разом з партією Екологічна Альтернатива, яка братиме участь у виборах до Київради і має намір піднімати на порядку денному екологічні проблеми. За його словами, в неї увійдуть екологи, активісти, а також "люди, добре впізнавані і авторитетні в своєму середовищі".

Я вважаю своїм першочерговим завданням привернути увагу до жалюгідного стану київської екології. І буду використовувати свій статус кандидата в мери в якості трибуни для того, щоб ці проблеми, нарешті, були озвучені на належному рівні, - сказав він.

Минулого тижня шоумен Сергій Притула заявив про участь у виборах мера Києва від партії Голос. Брати участь в гонці також будуть чинний мер Віталій Кличко і нардеп Слуги народу Ірина Верещук.