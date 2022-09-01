Його здоров'я не впливатиме на перебіг війни, - ГУР про стан здоров'я путіна

11:10 27 серпня Київ, Україна

Президент росії володимир путін хворий як морально, так і фізично. Крім того, у нього спостерігаються ознаки шизофренії. Про це заявив у суботу, 27 серпня, голова ГУР Міноборони Вадим Скибицький.

"Хвора людина за трьома напрямками: морально, шизофренік і фізично теж хвора. Що візьме гору першим - побачимо", - сказав Скибицький, відповідаючи на питання про стан путіна.

При цьому Скибицький зазначив, що інформація про стан здоров'я лідера росії приховується.

"Стан його здоров'я складний. Але він воюватиме до кінця своїх днів. Він не зупиниться і не відмовиться. Думати, що його здоров'я впливатиме на перебіг війни – помилково. У нього одна мета і він її озвучив: "Петро I воював 21 рік, отже, і я стільки ж воюватиму, і воюватиму доти, поки не зроблю того, про що мрію". У всіх його програмних статтях, які він писав, викладено, який у нього світогляд", - наголосив представник ГУР.

Раніше чутки про хворобу путіна прокоментував директор ЦРУ Вільям Бернс. За його словами, той дуже здоровий. Нагадаємо, у травні тижневик Newsweek з посиланням на доповідь американської розвідки повідомив, що президент росії пройшов курс лікування від прогресуючої форми раку.