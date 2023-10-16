Єгипет надає пріоритет евакуації громадян України із Сектору Гази - Лубінець

16:25 16 жовтня Київ, Україна

Єгипетська влада отримала списки громадян України для їхньої евакуації із Сектору Гази.



Про це повідомив Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини під час національного телемарафону новин.



За його словами, єгипетська влада надає пріоритет евакуації громадян України. Дмитро Лубінець також підкреслив, що влада Єгипту працює над відкриттям КПП Рафах для полегшення процесу евакуації громадян. Він підтвердив, що Україна вже надала потрібне обладнання для евакуації своїх громадян.



Наразі, незважаючи на технічну готовність з боку України, офіційного дозволу на відкриття пункту перетину Рафах немає. Безліч громадян України просять про допомогу та потрапляють до списків для можливої евакуації із Сектору Гази.



Більше половини цих громадян знають, що евакуація здійснюватиметься через КПП Рафах і знаходяться близько до цього кордону, особливо ті, чиє житло було зруйноване. Решті громадян повідомили про необхідність швидкого наближення до пункту перетину, як тільки він відкриється, оскільки евакуація здійснюватиметься виключно через нього.