Ефективний захист: комплекс РЕБ Piranha готовий до серійного виробництва

"Комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер або дрон-камікадзе не може отримувати команди та передавати дані. Як результат - "пташка" або зависає в повітрі, здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає", - пояснив міністр.