Ефективний захист: комплекс РЕБ Piranha готовий до серійного виробництва
07:41 03 листопада Київ, Україна
Комплекс радіоелектронної боротьби Piranha AVD 360 пройшов польові випробування та готовий до серійного виробництва. Ця технологія допомагає ефективніше захищати бронетехніку та особовий склад українських сил оборони від російських дронів.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер або дрон-камікадзе не може отримувати команди та передавати дані. Як результат - "пташка" або зависає в повітрі, здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає", - пояснив міністр.
За його словами, Piranha AVD 360 також пригнічує системи супутникової навігації, наприклад, російську ГЛОНАСС.
"Зараз система успішно пройшла польові випробування та готова до серійного виробництва. Технології та інновації - ключ до нашої перемоги. Саме вони допомагають ефективніше знищувати супротивника та рятувати життя військових", - йдеться у повідомленні Михайла Федорова.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі